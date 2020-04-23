1名莊姓婦人贈與許姓兒子240萬元並約定要扶養她終老，不料兒子拿了錢，卻將她送往月付2千的長照中心，莊婦氣得提告請求撤銷贈與，案經士林地方法院審理，承審法官認為許男已構成「不履行扶養義務」的忘惠行為，因此判決許男需返還240萬元，本案仍可上訴。

判決書指出，年已80餘歲的莊姓婦人主張，2014年至2018年10月間，總共陸續贈與兒子240萬元，並約定兒子應扶養她至終老，但兒子拿了錢後，卻於2018年的11月騙她住進專門照顧重症的長照中心，且即不聞不問。

莊婦表示，兒子每月收入約有4萬元，每月卻只付2千元扶養費，還將她的證件及存摺都拿走，她因此提告請求撤銷贈與。

莊婦之子許男則辯稱，沒有誘騙媽媽去住長照中心，每月也都有付2000元扶養費，從未中斷扶養。

法官認為，許男只肯支付2000元，對於母親應盡的扶養義務客觀上顯有不足，而且莊婦並無重大疾病，還能自行洗澡、走路、搭公車、就醫，無任何失智失能，許男卻將母親送往照顧失智症、植物人的長照中心，照顧方式顯然不適合。

法官認定，主觀上許男已顯現不願盡其為人子之孝道，而有履行扶養義務不充分之處，符合《民法》第416條規定，「受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷贈與」，因此判決許男需返還母親所贈與的240萬元。

(中時電子報)