台北市警方21日在轄區巡邏是否有酒店偷營業時，發現1名受傷男子被5人攙扶，警方隨即將男子送醫，同時將5人帶回偵辦。原來男子在酒店上班，但因酒店歇業，無力償還向友人借的1萬多元債務，於是在萬華被對方押走痛毆，還逼男子簽下本票。

據悉，這名遭毆打的林姓男子（35歲）在酒店當公關，但因酒店歇業，林男沒有收入來源，無力償還向侯姓友人（22歲）借的1萬3千8百元，甚至簽下本票後卻避不見面，最後侯男找來吳男（24歲）等4人在萬華找到林男，隨即下車堵人。

警方將男子救出後，也將其餘滋事的5名男子帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

林男見狀原本想落跑，但侯男一方嗆聲「如果不上車，就請你吃子彈」，林男擔心有生命危險只能配合上車，最後被帶到中山區一處民宅內痛毆，造成林男左耳、左肩等處瘀青。

侯男等人最後將林帶出民宅，行經永盛公園時，卻被正巡邏酒店是否有違開的警方發現。警方目測認為事情不對稱，上前盤查才救出林，侯男等人向警方供稱，因為林男積欠1萬多元債務，雖簽立本票但遲遲沒有還錢，所以才會想要「教訓一下」對方，侯男等人在訊後被依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

(中時電子報)