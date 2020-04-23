北市資訊局長呂新科直言，市長柯文哲與政務委員唐鳳的說法都沒錯。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲22日批評，口罩3.0預約1次、再領1次，跑2趟很麻煩，建議使用口罩販賣機1次拿完就好，或將14天領9片改成28天領18片，卻遭政務委員唐鳳回覆「第7輪可在同一天領貨、續購，所以是n＋1趟，並不是2n趟」，被網友推爆。北市資訊局長呂新科則緩頰說「2人說的其實都沒錯！」

唐鳳22日在親自在本報即時新聞下方留言表示，感謝柯市長的具體建議，目前的第6輪是3.0試營運期，這幾天若測試無誤，第7輪訂購期即可直接「取」加「續」，在同1天領貨、續購，所以是n＋1趟，並不是2n趟，n 指的是領取的份數（從 1 起算的自然數），n＋1指的是在有續購的情況下，赴超商的趟次；2n指的是在沒有續購的情況下，赴超商的趟次。

唐鳳還說，另以她所知，目前庫存還沒有到28天18片的儲備量，所謂刷卡日、付款日，都可在訂購同時辦，一次操作就訂2期的建議會請同仁評估。留言一出，引發網友熱議，紛紛喊出「來朝聖被唐鳳增輻」、「就這樣被你增幅」、「數學屌打醫學」、「智商180 VS 號稱157」。

被北市議員林瑞圖戲稱「柯文哲當總統後的唐鳳」呂新科表示，其實2人都沒講錯，第一次領這一期、再預購下一期，可以達到唐鳳的效果；柯市長說的2趟是指網路預購、現場領取2個動作，若連續買則不會有2趟、最後1次買才有。

呂新科說，有跟中央討論過，其實覆蓋的目標民眾並不一樣，會用口罩2.0、3.0的民眾不會去用1.0，但有些民眾只會用1.0，所以北市會盡量去優化口罩機模組、增加這項方案。

他說，口罩機用行動支付方式，可避免投幣而產生傳染疑慮，這樣的部署可增加彈性，若試驗不成功就收掉，因為創新本來就要有成本，不是都丟給中央，且中央也支持北市做這件事，所以衛福部長陳時中、健保署長李伯璋都出席口罩機記者會，北市也表現都聽中央，至於口罩機要不要分散還是收掉，都中央決定。

(中時 )