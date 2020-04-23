台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭展示頻繁洗手的皮膚狀況，接觸清潔液時往往疼痛難耐。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

醫護人員接觸病人前後，都須清潔手部，頻繁使用乾洗手容易造成皮膚龜裂、脫皮與傷口。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

醫師建議使用低敏肥皂、低濃度或不含消毒藥劑的洗手液，可降低皮膚發炎。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，「勤洗手、戴口罩」成為全民運動，許多防疫前線醫護人員的雙手因反覆清潔，造成手部皮膚紅腫、疼痛、乾裂、脫皮，甚至皮膚發炎。小兒科醫師指出，除非是醫護人員，一般大眾應盡量採用「濕洗手」，清潔效果優於乾洗手。

「工作一整天，洗手近百次！」台中慈濟醫院急診室不少護理人員最近雙手拉警報，從一開始的雙手乾裂、脫皮到紅腫，嚴重演變成皮膚炎，一旦手部皮膚發炎，失去完整的保護屏蔽，碰到清潔液時往往疼痛難耐，讓原本已經受傷的皮膚更加嚴重。

「這就是經常使用乾式洗手液清潔雙手造成的接觸性皮膚炎。」台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭展示清洗乾淨的雙手，看得出來表皮乾燥，手指還有多處龜裂，已有紅色近真皮層的皮膚組織顯露，光是看就不難想像，雙手碰到清潔洗劑時的刺激疼痛。

余孟恭查房、看診，每接觸一位病人前後都得洗手，長久下來雙手乾裂，還不時因乾燥而出現傷口。余孟恭表示，洗手過度頻繁會引起接觸性皮膚炎，建議盡量「濕洗手」，清潔效果優於乾洗手，使用低敏肥皂、低濃度或不含消毒藥劑的洗手液，可降低皮膚發炎狀況。

余孟恭表示，「乾式洗手液」是即時清潔的洗手方式，因為含酒精與清潔消毒劑等成份，快速達到消毒、清潔效果，但同時也溶解皮膚上的皮脂，這就是雙手乾裂、脫皮的主因，敏感性膚質的人還會產生皮膚紅腫或發炎狀況。

余孟恭表示，無論是濕式或乾式洗手後，都必須以手巾、手帕或擦手紙擦乾，才能再接觸物品或繼續工作。擦拭適量乳液滋潤皮膚，可減少手部皮膚受傷，但若已經出現紅、腫、癢或發炎等症狀，就得趕快就醫，避免繼續惡化。

(中時 )