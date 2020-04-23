海軍敦睦艦隊300多位官兵戶籍在高雄，到昨晚仍有24人拒絕高雄市政府電話疫調，高雄市長韓國瑜下通牒，今天下午5點前再不接受疫調，就依法開罰。中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，目前有縣市政府援用開罰的法源，主要針對確診及疑似病例，而非疫調對象，暗指高雄市開罰無法源。

此外，韓國瑜今天也指出，部分官兵查無資料，希望中央盡可能將準確資料提供給高雄市府，降低各種可能感染的風險。陳時中表示，資料的提供需要兼顧個人隱私的保護，有相關的說明都發到地方政府，通過公文來進行。

(中時 )