韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 14:332020/04/23 中時 魏怡嘉 、 林周義 、中時電子報、 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情中心指揮官陳時中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊300多位官兵戶籍在高雄，到昨晚仍有24人拒絕高雄市政府電話疫調，高雄市長韓國瑜下通牒，今天下午5點前再不接受疫調，就依法開罰。中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，目前有縣市政府援用開罰的法源，主要針對確診及疑似病例，而非疫調對象，暗指高雄市開罰無法源。 此外，韓國瑜今天也指出，部分官兵查無資料，希望中央盡可能將準確資料提供給高雄市府，降低各種可能感染的風險。陳時中表示，資料的提供需要兼顧個人隱私的保護，有相關的說明都發到地方政府，通過公文來進行。 (中時 ) #開罰 #疫調 #拒絕 #陳時中 #無法源 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 晚一天公布確診足跡 鄭文燦建議中央統一標準 16:542020/04/20 政治 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 「未獲上級指示」92位海軍拒疫調！高市府：最重罰30萬 12:002020/04/21 生活 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 陳時中質疑電話疫調有問題！韓市府：別縣市也這麼做 16:592020/04/21 政治 電話疫調洩隱私？鄭照新：這3個月各縣市都電話疫調 18:552020/04/21 政治 陳時中指電話疫調有問題 游淑慧諷要「慷慨就疫」順時中 23:412020/04/21 政治 疫調多採電訪 游淑慧酸地方都在逆時中 04:102020/04/22 政治要聞 電話疫調有問題？ 侯友宜：新北疫調順利 11:152020/04/22 生活 24名官兵仍拒疫調 韓國瑜：逾期就開罰 11:152020/04/23 政治 生活熱門新聞 直播》磐石艦再增1例確診 累計29人染疫 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 台中周六上午封城演練 盧秀燕：有備無患 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。