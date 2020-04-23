在新冠肺炎疫情摧殘全球經濟之際，種種跡象顯示石油生產公司正在減少產出，以因應燃油需求崩跌，受此激勵，周四原油價格延續前一日的強勁升勢。

目前布蘭特6月期油大漲13.65%，報每桶23.15美元。紐約6月期油勁揚15.67%，報每桶15.82美元。在儲油空間即將用盡的疑慮籠罩下，周一美國5月期油暴跌305%，收在每桶負37.63美元，盤中最低跌破每桶負40美元。

美國總統川普下令美國軍艦可擊沉近距離騷擾的伊朗武裝艦艇，美伊緊張關係再度升高，以及最新數據顯示美國原油產量減少、汽油庫存增幅小於預期，受此激勵，周三紐約6月期油大漲2.21美元或19.1%，收在每桶13.78美元，自前一日觸及的21年低點反彈。倫敦布蘭特6月期油收漲1.04美元或5.4%，為每桶20.37美元。

美國是全球最大的產油國，其境內第四大產油區奧克拉荷馬州的能源主管機關宣布，石油公司可以在保住租約的情況下關閉油井，這對陷入困境的美國石油生產商而言是一大解脫。

新冠肺炎疫情全球大流行使油市供過於求的情況加劇，此前石油輸出國組織與俄羅斯等盟友（OPEC+)已經達成規模前所未見的減產協議，將自5月起每日減產970萬桶石油。

(時報資訊)