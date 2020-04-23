國際原油價格暫時止跌，帶動美股反彈上漲，台股今(23)日開高震盪壓回，10400點得而復失，接近午盤指數又見回穩，終場台股收漲58.772點、報在10366.51點、成交量為1547.63億元。

權指股今表現穩健，股王大立光(3008)開高震盪，終場收漲1.63%，台積電(2330)持穩收漲在約0.5%，鴻海(2317)早盤後多震盪於盤上，終場收漲0.14%，蘋概三大指標股表現持穩，蘋果新機第二代iphone SE即將在明日正式開賣，後續銷售行情，也將牽動蘋概股表現，另外，傳蘋果9月有機會推出5G新機，但是否會因為疫情而有所影響，則須持續關注；其餘權指股上，聯發科(2454)法說前夕，有外資將目標價砍到300元，但今股價回溫，收漲約1.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則均小漲震盪；聯電(2303)因外資轉買超，今早人氣升溫，股價收漲3.95%。

盤面強勢股多集中業績題材、或是疫情相關受惠股，記憶體封測廠力成(6239)法說釋出樂觀訊息，不擔心下半年訂單狀況，目前看來客戶需求依然強勁，股價收漲4%；IC設計股義隆(2458)在疫情關係下，本季在觸控IC、指紋辨識IC等筆電大單接單不俗，一度大漲5.5%，一舉站回5日線大關，創歷史新高，終場股價收漲2.35%。

防疫題材持續發酵，寶齡富錦(1760)偕台康生技合推新冠快篩劑，股價強攻漲停，重返百元俱樂部；瑞基(4171)因新冠肺炎檢驗試劑獲歐盟認證續發酵，連拉3根漲停，改寫天價162元；合一 (4743)因新藥授權創下台灣史上最大授權案的，今也攻上漲停；南六(6504)也因第二季展望樂觀，收漲逾6%，創波段新高；金寶(2312)預計5月投入呼氣器、口罩生產，擠進抗疫概念股，今放量漲停，攻上季線與半年線。

分析師表示，近日油價波動劇烈擾亂金融市場，但歸咎其主因仍為新冠肺炎疫情所致，接下來若美國疫情趨緩，經濟活動逐漸重啟，預期油價失衡將逐步化解且財報展望亦漸入佳境，台股由於台積電法說正向，市場資金充沛，加上目前台股月線以及5日、10日短期均線走揚，呈多頭排列，後續若大盤能價穩量縮，將更有利盤勢回穩，預估指數箱型區間震盪機率高，雖上檔季線壓力不易迅速化解，短期震盪難免，但下檔支撐亦不弱，故維持逢低佈局、不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

(時報資訊)