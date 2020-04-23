高雄市長韓國瑜日前宣布將對高雄4千多名第一線醫護人員進行普篩，引發爭議，中央流行疫情指揮中心今在記者會中反擊高雄市，專家諮詢小組召集人張上淳表示，最近才剛完成1852名醫護人員的擴大篩檢，全部都是陰性，因此沒有普篩必要，指揮官陳時中也認為，現階段高雄市不需要做到全面普篩，相關採檢還是依現行管道進行較佳。

張上淳表示，在這次新冠肺炎一開始爆發時，中央就已得知確保國內醫療量能是最重要的任務，因此一開始就提供足夠防護裝備給予醫療院所使用，防止第一線人員遭感染，此外二月下旬就已律定醫護人員若有肺炎症狀就要進行採檢，三月下旬又放寬採檢條件，只要有呼吸道症狀、發燒症狀者就要停工，並進行篩檢。

張上淳說，最新的擴大篩檢結果中，從3/30到4/15的資料，全國共對1852人進行篩檢，全數都為陰性，「這種狀況與國外醫療院所爆發群聚感染的狀況相差很多。」

張上淳強調，台灣之所以能守到現在，就是第一時間給予醫療人員足夠的防護以及健康監測，陳時中也說，擴大採檢費用都是中央編列預算支付，但現在看起來沒有進行全採的必要，醫護人員若有需求，只要遵照現行準則就可以了。

(中視)