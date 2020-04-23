受到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)肆虐全球，截至目前為止，全世界總計超過257萬確診個案，就連防疫超前的台灣，截至4月22日也已有426例。全球人壽身為保險公司，在防疫準備與因應措施上也超前部署，從農曆新年以來時時叮嚀同仁應留意自身健康情況、避免群聚感染，日前更特地拍攝影片教導同仁正確的防疫作為，以「因為愛・責任在」的品牌精神，預先應變、超前部署，用最謹慎態度、作足防疫，避免出現防疫破口。

全球人壽表示，在這次防疫準備與因應措施上也超前部署，就是希望能盡全力，守住每一道防線，確保每位同仁與家人能順利度過疫情，提醒同仁持之以恆，秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，齊心協力認真對待防疫工作的每一個環節，平安順利度過這次新型冠狀病毒肺炎疫情危機。

護理師揪跳洗手舞 教正確使用酒精、口罩

此外，為提醒同仁有正確的防疫作為、居家工作也能不忘運動、提升免疫力，全球人壽特別邀請職場護理師、健身指導員以及同仁，拍製防疫宣導影片，把洗手七字訣「內（手心）、外（手背）、夾（指縫）、弓（指背）、大（大拇指與虎口）、立（指尖）、腕（手腕）」，結合時下最流行的洗手舞，提醒同仁正確的洗手步驟，且濕洗手全程需達40至60秒。

全球人壽拍攝防疫宣導影片，結合洗手七字訣教同仁大跳洗手舞，提醒正確洗手步驟。（全球人壽提供）

全球人壽護理師張穎晅(Nancy)特別教導同仁，在無法濕洗手的情況下，以75％酒精進行乾洗手，步驟與濕洗手相同，全程需達20秒至30秒。她也提醒，在回家後、吃東西前、如廁後、甚至是碰觸可能的髒污後，都是一定要洗手的重要時機。

全球人壽護理師張穎晅(Nancy)教導同仁，在無法濕洗手的情況下，如何以75％酒精進行乾洗手。（全球人壽提供）

除了勤洗手，配戴口罩也是防疫期間保護自己、保護家人的正確防疫作為。全球人壽護理師洪郁婷(Sophia)在影片中說明如何辨認口罩的正反面，有顏色或字樣的那面朝外，配戴口罩時，雙手都以接觸口罩雙耳棉線為主，盡量不要碰觸到口罩內外側，戴上口罩後，確認口罩覆蓋口鼻、將鼻梁壓條壓緊；脫除口罩時，在卸下口罩雙耳的棉線後，將口罩由內往外摺疊，再用棉線綑緊並丟棄置垃圾桶，最後一樣要記得用肥皂洗手或用酒精消毒雙手。

全球人壽護理師洪郁婷(Sophia) 說明如何辨認口罩的正反面及穿脫口罩注意事項。（全球人壽提供）

居家辦公需求 健身指導員示範居家防疫操

而為因應超前部署而居家辦公的同仁們運動需求，全球人壽更是貼心請來同仁專屬的健身指導員呂哲宇及同仁一起示範居家防疫操，透過一張瑜珈墊，就能在家輕鬆完成「核心卷腹」來鍛鍊腹肌，透過適合女性的「跪姿浮力挺身」強化胸肌，另外還有預防上班族五十肩的「肩上舉」、練就蜜桃臀的「深蹲」等動作，讓同仁在家也能用正確地方式伸展筋骨、好好輕鬆運動，就能達到提升自身免疫力的效果。

全球人壽健身指導員呂哲宇指導同仁示範居家防疫操，圖中為可強化胸肌的「跪姿浮力挺身」動作。（全球人壽提供）

新型冠狀病毒肺炎疫情自今年農曆新年後持續於中國其他省市擴散，世界各地頻傳境外移入確診個案，台灣也不例外。全球人壽表示，已在農曆年前配合「保險業因應法定傳染病相關應變措施方案」，第一時間啟動相關機制與應變措施及疫情通報作業，並成立法定傳染病因應專案小組，並持續隨時更新公司官網「全球網站法定傳染病專區資訊」，而公司內部也啟動因應疫情的預防措施，由人力資源部即時發出提醒，讓同仁們能儘速了解公司防疫作為。

防疫超前部署 及時回報防破口

但隨著疫情更趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心升級，全球人壽則啟動「居家辦公」措施作為因應，分流同仁辦公場所避免造成群聚感染。有鑒於日前清明連假出遊人潮，可能成為政府防疫工作的破口，為避免類似情形再次發生，並響應金管會指導各保險公司加強宣導、及早因應的需求，全球人壽建議同仁及其家人在中央流行疫情指揮中心解散前之星期六、日，及接下來五一勞動及端午連假，盡量留在家中避免外出，更勿出遊至人潮眾多之區域與景點。

若同仁有至指揮中心公布的警示景點時，須誠實回報直屬主管、部門防疫窗口及公司護理師，並進行自主健康管理14天，早晚監測體溫、配戴口罩、勤洗手、避免與他人用餐及避免出入公眾場所，若期間有發燒或身體不適等症狀須立即通報，避免造成公司防疫破口。

全球人壽也發出防疫溝通說明信，誠心建議同仁們應對自身健康情況保持高度敏感，強化自己與家人的健康管理，如有身體不適應回報直屬主管、部門防疫窗口與公司護理師，並宣布辦公職場全面配戴口罩，防疫期間盡量以電話或社群媒體進行溝通，降低跨部門同仁直接接觸的機會。

目前疫情威脅依舊相當嚴峻，影響大家健康、工作與日常生活，關鍵時刻更須秉持謹慎小心的態度，全球人壽所有參與防疫成員，兢兢業業發揮大家在工作崗位上的角色與任務，齊心協力度過疫情，也相信台灣防疫工作全世界有目共睹，再配合中央流行疫情指揮中心、衛福部及公司所發布的疫情資訊並配合各項防疫工作，一定可以讓防疫工作保持良效，時刻提醒大家落實勤洗手、外出配戴口罩等良好衛生習慣，維持社交距離及避免出入人多的區域，一起平安順利度過這次疫情危機。

(中時電子報)