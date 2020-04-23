大陸網紅周揚青今在微博認了與「小豬」羅志祥分手，更大爆交往9年，羅志祥慣性劈腿、每個城市都約酒店妹，常和兄弟舉辦正常人無法想像的「多人運動」，更與旗下女藝人、化妝師「長期不正當關係」。對於周揚青大爆羅志祥超渣內幕，PTT鄉民除了用狼人插、亞洲空幹王、雜交王、雜交豬等，狠酸羅志祥；也不忘酸周揚青：這大概1995全台灣就知道的事情了。

羅志祥與周揚青早傳出分手，周揚青今（23日）早發長文證實。更勁爆的是，周揚青自揭兩人交往9年，分手原因是她看了羅的手機，才知男方常背著她到處約妹，最扯的是和旗下的女藝人、化妝師都有長期不正當男女關係；甚至和兄弟們經常舉行正常人無法想像的「多人運動」。

對於羅志祥超渣行徑，PTT鄉民狠酸：「狼人插」、「亞洲空幹王」、「雜交王」、「雜交豬」、「種豬」、「菜花羅」，「說他是空幹王，根本是一種侮辱。人家明明是實幹王」。

不過鄉民對周揚青也沒在同情，紛紛留言：「這大概1995全台灣就知道的事情了」、「小豬沒選錯人啊 只有你能忍他九年」、「交往9年還不知道空幹王的名號怎來的嗎」、「有錢 不玩的男人還真的沒見過 除非不行了」。

(中時電子報)