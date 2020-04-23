為讓年輕外科醫師安心練刀、保障病患開刀品質，台中榮總利用科技「VR」技術，讓「菜鳥醫師」透過虛擬實境「跟刀」學習，並透過360度手術環景影片，進一步了解手術團隊間互動幫忙、及擺放手術器械位置，除了提升手術技能品質，更讓醫病之間增添信任感。

台中榮民總醫院指出，實習醫師戴上「VR」頭戴式顯示器後，即進入虛擬立體手術室，按照實境中步驟選擇合適的器械及開刀的方法，讓醫師有實際開刀的臨場感，在上刀前訓練5種骨科手術，並檢視自己手術步驟的正確性，並提供每個步驟的回饋給臨床教師及學生參考討論，精進手術技術。

台中榮民總醫院臨床技術訓練中心主任謝祖怡表示，以往醫師要到國外向頂尖外科醫師跟刀學習，耗費時日；防疫期間，應用「VR」技術，打破學習的疆界限制，可以依據自己需要學習的手術，隨時隨地進入不同世界頂尖醫院跟刀。

在俗稱跟刀的現場參與式手術訓練上，資淺外科醫師可以隨時上網進入線上實境手術資料庫GIBLIB，資料庫網羅了如梅約醫學中心Mayo Clinic與克里夫蘭醫學中心Cleveland Clinic等世界頂尖醫院、及享譽國際大師的手術實境教學過程，內容涵蓋了全科別手術影片及臨床講座。

手術訓練模擬訓練方面，中榮導入經過英國醫療服務體系（NHS）與美國學術骨科學會（AAOS）認證的FundamentalVR虛擬實境骨科手術模擬器，訓練新進骨科醫師、在主刀前能感受主刀者的視野及所需注意事項。

台中榮民總醫院在惠康社會福利基金會的積極贊助下於2020與HTC（宏達國際電子股份有限公司）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊，合作建置以「VR」技術應用的「VR臨床技術模擬中心」（VR OSCE Center），結合醫病溝通3D Organon、實境手術資料庫GIBLIB、骨科手術模擬器FundamentalVR及腦波分析設備Looxid Labs，實現新世代的臨床模擬教學。

HTC DeepQ總經理張智威說，中榮VR OSCE Center的建立是醫療虛擬實境模擬訓練的一大里程碑。將VR的特點與實際臨床經驗結合，落實垂直領域的教學應用及研究。DeepQ也會持續發展醫療VR生體系，讓醫院及學校可以透過DeepQ VR教學平台接觸到世界頂尖醫學VR應用之外，更可以延伸回家中，帶給人們更健康快樂的生活。

未來，中榮將開發針對醫院客製化臨床照護標準流程SOP的VR教學內容，透過互動評值，搭配腦波VR分析設備Looxid Labs，研究使用者的學習成效，針對同理心訓練、照護流程、醫療設備使用，優化VR訓練教材內容，創造世界頂尖醫學訓練標竿。

(中時 )