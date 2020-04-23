林姓女子經員警苦勸後，終於打消尋短念頭。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

林姓女子因債務問題離家欲輕生，警方透過手機定位在台中市沙鹿區找到人，林女表示因跟銀行借錢給朋友，卻造成自己背負龎大負債，加上近日工作不順遂萌生尋短念頭，警方一句「想想關愛你的家人正在找妳，別讓他們傷心！」林女頓時放聲大哭紓壓後，表示不會再有傻念頭了。

清水警分局表示，沙鹿分駐所於13日晚間10時許，接獲高雄市前鎮警分局轉通報緊急協尋，林姓女子因債務問題離家，並以簡訊告知友人輕生念頭，家人非常著急向警方報請協尋，經定位手機位置在台中市沙鹿區台灣大道7段附近，轄區員警鄭宥風、張鈞翔立即前往。

員警在20分鐘後終於在路邊發現林女及所駕駛的小客車，林女情緒激動表示，因向銀行借貸予友人，卻造成自己背負龎大負債，加上近日工作不順遂，當下覺得身心俱疲，因而萌生輕生念頭。

兩名員警紛紛苦勸，一句「生命只有一條，自殺不能解決事情，想想關愛妳的家人正在找妳，別讓他們傷心。」林女聽到後突放聲哭泣，經情緒釋放後，她向警方表示不會再有傻念頭，警方的話點醒她，讓她燃起希望並決定重新展開新生活。

沙鹿分駐所長林俊祺指出，由於鄭、張兩名員警獲報即時前往積極仔細協尋，及時阻止一場憾事發生，並耐心苦勸林女不再有輕生念頭，為民服務效率及熱忱，值得讚許。

(中時 )