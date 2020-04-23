高雄市長韓國瑜上任後積極清淤，解決了高雄許多地區長期水患問題，雨水下水道系統平時是否有妥善維護管理的重要性不言可喻，宜蘭縣政府今年訂定發佈「宜蘭縣雨水下水道系統維護管理年度訪評暨平時督導作業要點」，藉由訪評的考評制度及縣政府再強化平時的抽查頻率，以整合性的方式協助各鄉、鎮、市公所強化雨水下水道維護作業，一旦遇上強降雨，雨水下水道系統才能有效發揮排水功能，保障民眾的生命財產安全。

宜蘭縣政府水利資源處表示，以往宜蘭縣各都市排水系統檢查機制及清淤頻率，都是由各鄉、鎮、市公所各自辦理，制度上較為缺乏統一性的做法。

水資處表示，降低市區發生積淹水的風險，提升都市排水設施的管理維護作業極其重要，縣政府也因此在今年度發佈考評制度，除了進行都市排水相關設施的現場抽查，也會針對平時維護管理相關文書資料進行查閱，以利落實全面性維護管理作為。

此外，除了各鄉、鎮、市公所每年、每季都會定期進行檢查作業，縣政府也會在每季同步進行各都市排水設施現況抽查，如果發現有淤積現象影響水流，就立即展開清淤作業，縣府希望透過更健全的查核機制，有效減少水患所帶來的損失，完成全面性的防患作業。

(中時 )