因應新興公共衛生議題層出不窮，行政院會上午通過「公共衛生師法」草案，未來公共衛生師將透過國家考試，提升相關人員專業能力。衛福部預估，未來至少約有5萬人可符合應考資格。

衛福部表示，SARS、禽流感、MERS、新冠肺炎等流行疫情，及社區職場健康風險、食品安全議題等，均嚴重影響國民健康及社會安全。行政院會上午通過「公共衛生師法」草案。將推動「公共衛生師法」立法，希藉由認定該類人員之公共衛生專長（專業），並推廣3段5級的公共衛生策略，以應社會需要、增進全民健康。

衛福部表示，有關公共衛生師之應考資格，除草案第4條所定，「公共衛生相關學系、所、組、學位學程與公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，領有畢業證書者」外，經參酌立法院各委員提案及各醫事人員團體的建議，將研議修正公共衛生師之應考資格擴大人員參與，如醫事或公共衛生相關學系、所、組學位學程畢業，並曾修習公共衛生一定學分以上; 或醫事或公共衛生相關學系、所、組學位學程畢業，並曾從事公共衛生相關工作滿3年以上者。相關內容將於立法階段時進行協商。

衛福部次長薛瑞元表示，公共衛生師應考資格未來若放寬， 仍然要修習公共衛生一定學分，只是畢業的系所不一樣，因有考試把關應該專業資格沒有問題。另外，經考試取得資格者，如果未來發生突發事件，有義務接受政府徵召，不得拒絕。

他表示，未來在重大事故或災難時，政府可徵召公共衛生師，在某些場域，像是機場或各別社區進行疾病的調查跟防治方案。

(中時 )