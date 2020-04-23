台灣之心發現曾遭獸鋏夾傷的斷腿浪狗。（台灣之心提供／陳世宗台中傳真）.

台灣之心愛護動物協會，每年前往偏鄉進行長期駐點為犬貓絕育的駐紮任務時，皆遇見被獸鋏或山豬吊所傷的流浪動物；今年3月底前往恆春時，抵達活動場地就遇見3隻跛腳「浪浪」，斷肢傷口深可見骨，甚至有浪狗腳掌搖搖欲墜、僅剩一點皮肉相連。

據林務局調查，捕獸鋏、山豬吊在山區仍隨處可見；2018年拆除違法獵具件數高達299件。台灣之心於偏鄉絕育活動進行家訪時也發現，常有農民為防止野生動物破壞農作物、或為避免流浪犬踩踏農地，放置獵具嚇阻。當地流浪動物數量眾多，活動範圍又與農民生活圈重疊，流浪或放養的遊蕩犬、貓常因不小心誤觸獵具而受傷。

台灣之心指出，動物保護法早於2008年規定禁止使用獸鋏，並於2011年規定，非經主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏；2020三月起更禁止使用山豬吊，違反規定可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000以下罰鍰。若5年內故意再次違反，最重可處2年有期徒刑。

台灣之心強調，每年皆偕同獸醫及志工，前往動物醫療資源缺乏的偏鄉或離島，進行為期1周以上的駐紮任務。期間除勘查當地遊蕩犬貓情形，執行TNvR (Trap捕捉-Neuter絕育-Vaccinate疫苗-Return回置);透過逐戶家訪，及校園教育宣導，推廣尊重生命及犬貓絕育的觀念。

期盼由源頭控制流浪犬貓的數量，減緩人與流浪犬貓間的衝突，讓獸鋏、山豬吊等獵具在台灣銷聲匿跡。

(中時 )