台北市5月4日起 清疏高架道路洩水孔 15:312020/04/23 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市高架道路清疏現場警示情形。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為維護北市高架道路洩水孔暢通，避免因垃圾及塵土阻塞而影響排水功能，北市環保局自5月4日起至6月30日止，於每日凌晨12時至6時，實施北市8座高架道路洩水孔專案清疏，提醒駕駛人行經作業路段時，務必減速慢行，小心駕駛。 環保局表示，清潔隊除於平日巡檢各高架道路洩水孔，每年亦會針對北市高架道路洩水孔進行2次全面性的專案清疏，呼籲用路人共同維護道路整潔，勿隨意棄置垃圾，用路人若發現雜物阻塞洩水孔，可撥打1999市民熱線將盡速派員清理，另清疏期間造成不便請市民見諒。 (中時 ) #道路 #水孔 #高架 #高架道路 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市公道三安置基地完工 14:442020/04/19 生活 竹市公道三安置基地 完工 04:102020/04/20 地方新聞 外籍男誤闖快速道路 中市四分局警即刻救援 15:582020/04/20 社會 新北反悔？八里汙水廠移交卡關 13:282020/04/21 生活 車斗保險桿故障 玉米灑滿地達150公尺 14:032020/04/21 社會 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 台中道路燙平累計157公里 東區精武路4／24啟動 13:122020/04/22 生活 台北市擬防疫兵推 新北：全力協助 15:072020/04/22 政治 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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