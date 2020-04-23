為維護北市高架道路洩水孔暢通，避免因垃圾及塵土阻塞而影響排水功能，北市環保局自5月4日起至6月30日止，於每日凌晨12時至6時，實施北市8座高架道路洩水孔專案清疏，提醒駕駛人行經作業路段時，務必減速慢行，小心駕駛。

環保局表示，清潔隊除於平日巡檢各高架道路洩水孔，每年亦會針對北市高架道路洩水孔進行2次全面性的專案清疏，呼籲用路人共同維護道路整潔，勿隨意棄置垃圾，用路人若發現雜物阻塞洩水孔，可撥打1999市民熱線將盡速派員清理，另清疏期間造成不便請市民見諒。

(中時 )