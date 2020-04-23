新冠肺炎疫情嚴重的義大利，目前也是處於封城的狀態，為了讓被關在家的孩童擺脫無聊的生活，義大利足球乙級聯賽球隊佩斯卡拉（Pescara）以「擊敗新冠肺炎（give a kick to COVID-19）」為口號，進行一場特別款球衣設計大賽，由年僅6歲的小男孩路基（Luigi D’Agostino）獲選。

路基以佩斯卡拉隊代表的藍色為底，結合球隊吉祥物海豚、彩虹、海浪及足球等圖案，設計出一件活力十足的新球衣，屆時球隊也會在袖子印上「By Luigi」字樣，並在恢復比賽後的賽前訓練，讓球員穿上這套球衣熱身。

佩斯卡拉隊表示，競賽期間收到數百位兒童的投稿，「藍色球衣被一道象徵希望的彩虹畫過，一隻海豚在波浪中玩著足球，出自一位6歲小朋友手中的畫筆，給了我們重新開始的希望與渴望。」

義大利球衣製造商厄雷拉（Errea）將負責製作這款球衣，他們也會邀請路基到工廠看看自己設計的球衣實體化。

(中時 )