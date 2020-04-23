位於印度孟買、也是亞洲最大貧民窟「塔拉維」，爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情，貧民窟人口密集、空間狹窄、衛生狀況糟糕，增加疫情傳染風險，原本就是肺炎的定時炸彈，由女性志工發起的《Asha》(華人磐石領袖協會)社會企業，成為防疫的第一道防線，但她們生命一樣暴露在危險之下，1天收入僅台幣12元。

印度目前有大約90萬名婦女，擔任衛生防疫工作，她們每天探訪40至50戶人家，步行6、7小時，走超過10公里屬正常，身為新冠肺炎第一道防線，不僅薪水非常低，也沒有任何防護裝備，其中一名Asha志工透露，她們重複使用布口罩、隨身攜帶圍巾遮臉，用混水的酒精消毒。

窮人稱她們醫生，但她們待遇極不合理，3月初一名男子從杜拜回國，沒有向任何人報備，一名Asha志工發現，該男子才被隔離，不久後也確診為新冠肺炎陽性，這些「功績」無人提起，只能用「命」照顧窮人，卻無法享受任何衛生醫療工作人員的福利，是醫療體系中最廉價的勞工；甚至還會被歧視、侮辱，「有時候一家人出來打我們、罵我們，叫我們滾遠點，說我們是病毒」。

90萬名婦女處境相當尷尬，政府不想管她們卻又依賴她們，媒體形容Asha是「天鵝絨貧民窟」，也就是說當某行業女性從業者比例越高，薪資、社會地位就越低，其中又以教育、衛生業最明顯，她們努力未受認可，「從總理到部長，每個人都只稱讚醫生和警察」。

(中時電子報)