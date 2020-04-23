文化部自三年前開始研議，推動圖書免徵營業稅，以減輕出版產業稅捐負擔。文化部於今（23）日「世界閱讀日」宣布，已與財政部達成共識，預計將於五月預告《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》相關條文修訂，圖書免徵營業稅將於明年正式上路。新修訂的條文將增訂實體及數位圖書的出版業者，其實體或數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵營業稅。

文化部也將與教育部所屬的國家圖書館合作，未來出版業者只要在向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出申請免徵營業稅之認可。只要出版業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、便利超商等，均無需重複申請，經認可的圖書出版品銷售收入得直接免徵營業稅，以簡化程序，落實便民服務。

據統計，全球目前已經有英國、愛爾蘭、阿根廷及亞洲鄰國如南韓、泰國、馬來西亞等53個國家提供紙本圖書免稅或零稅率之優惠。其中，南韓、泰國與馬來西亞更進一步同時免除紙本與數位圖書出版品之營業稅。

(中時 )