罷韓行動第三階段將在6月6日正式投票，對此韓粉都相當焦慮，選前挺韓的名嘴陳揮文就表示，「89萬票當選的市長，57萬票就可以罷免，若聲請釋憲有無勝算？」，並詢問廣大網友意見。網友卻表示，「釋憲耶！不可能過吧，這說法嚇到我了」。

陳揮文日前在廣播節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》表示，罷韓二階段過關，他是很看衰韓國瑜的，因為高雄人從大選投票再到現在這幾個月，對韓其實是很失望的。他也指出，若疫情後面平穩，罷韓就很有機會過了。韓國瑜應該多正面宣傳政績，讓高雄人瞭解。

陳揮文今23日在臉書指出，罷韓6月6日投票，但「89萬票當選的市長，57萬票就可以罷免，若聲請釋憲有無勝算？」。

其他網友卻分成2派，一派看衰陳揮文，「釋憲耶！不可能過吧，這說法嚇到我了」、「喊釋憲之前，請講解一下修訂的《公投法》是違反了那條憲法？公投法修訂時不喊釋憲，看著罷韓有望就提釋憲？輸不起膩」、「在崩潰什麼，去年你不是把高雄說的毫無用處？高雄夾去配，高雄人要感謝韓當市長？初次罷免，連署還說會當選沒必要罷免，現在呢？」、「沒勝算，因為依照《選罷法》不違憲」。

挺陳的一派表示，「那817萬當選的，500萬可以罷免嗎？」、「不會勝訴，法院是民進黨開的啦」、「法律是看人在執行的。不同人，就有不同的解釋！」、「綠罷韓、藍罷蔡，加油！」。

(中時電子報)