高雄巿議會定期會 訂5／14舉行 14:492020/04/23 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議會23日舉行程序委員會。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會23日舉行程序委員會，決定定期大會於5月14日召開，由於民進黨團主導的跨黨派已先提交連署再一次召開臨時會，並在23日送出，依法要在10天內開臨時會，總召韓賜村表示，是否撤回連署要再尊重連署的議員。 據了解，民進黨團希望5月初就召開定期會，但無黨聯盟希望在5月底，程序委員會主席副議長陸淑美認為，考量需給巿府應變敦睦艦隊染疫後需有的作為，裁示以5月14日舉行定期會，各方認為算是折衷，因此暫訂此日期開議。 (中時 ) #高雄巿議會 #陸淑美 #韓賜村 #程序委員會 #臨時會 #總召 #連署 #無黨聯盟 #定期會 #染疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／軍艦染疫代誌大條 04:102020/04/19 時論廣場 蔡英文曾迎接染疫軍艦 立委：總統應快篩保安全？ 08:532020/04/19 政治 敦睦艦隊24人染疫 詹江村：綠營GG了！ 23:592020/04/19 政治 敦睦艦染疫 專案釐清感染源 04:102020/04/20 政治要聞 染疫充滿問號 藍委要艦長講明白 04:102020/04/20 政治要聞 果然令不出衛福部！ 04:102020/04/20 時論廣場 疫情攪局！高市議會臨時會開不開還有變數 13:112020/04/21 政治 高市議會今開臨時會 恐生變 04:102020/04/22 地方新聞 高雄臨時會確定不開 明決定定期大會日期 10:172020/04/22 政治 獨》藍議員內鬨 高雄臨時會喊停內幕曝光 14:222020/04/23 政治 政治熱門新聞 蔡政府最新民調出爐！國民黨大驚：不忍直視... - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 政治 綠委批陳道輝哭不是男子漢 宅神用打油詩完爆 - 政治 反罷韓還藏一手？陳揮文曝終極大招！網驚嚇 - 政治 自營業者3萬補助 勞動部：逾9成符合資格 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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