高雄巿議會23日舉行程序委員會，決定定期大會於5月14日召開，由於民進黨團主導的跨黨派已先提交連署再一次召開臨時會，並在23日送出，依法要在10天內開臨時會，總召韓賜村表示，是否撤回連署要再尊重連署的議員。

據了解，民進黨團希望5月初就召開定期會，但無黨聯盟希望在5月底，程序委員會主席副議長陸淑美認為，考量需給巿府應變敦睦艦隊染疫後需有的作為，裁示以5月14日舉行定期會，各方認為算是折衷，因此暫訂此日期開議。

(中時 )