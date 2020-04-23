中國社會科學院考古研究所漢長安城工作隊對北宮一號遺址近期發掘，揭露面積1905平方公尺，發現一組西漢建築遺址，出土大量遺物，取得了重要的考古成果，推測其有可能是當時廢后的所在。

北宮一號遺址位於西安市未央區未央宮街道講武殿村西北，居北宮遺址的東南部，經過半年多的考古發掘，揭露出主體建築1座、附屬建築2組，排水管道7條、沉澱池或滲井5個，另有各時期灰坑32個、土灶10個、水井1眼。收集各類文物780餘件。

據介紹，北宮一號遺址出土的遺物主要為西漢磚、筒瓦、板瓦、瓦當、排水管道等建築材料，盆、罐、甕、燈、紡輪等生活用器，西漢半兩錢、五銖錢、王莽大泉五十、小泉直一、貨泉、布泉、唐代開元通寶等錢幣，另有鐵釘、鐵鍤、銅箭頭以及大量的陶彈丸、陶圓餅等。

北宮一號遺址雖然位於北宮的東南部，但靠近未央、長樂兩宮，且建築規模較大，應屬北宮內重要的大型宮殿建築群，由主體建築和附屬建築組成。

中國社會科學院考古研究所研究員徐龍國表示，經對主體建築及附屬建築的解剖，確認夯土中普遍夾雜西漢早期的建築材料，推測建築應建於西漢中期，在建築院落及地表發現幾十枚王莽錢幣，說明該建築一直使用至王莽時期。上述發現與文獻記載相符，北宮修建於西漢初期，漢武帝時進行了大規模擴建，一直使用至西漢末期。

北宮一號遺址的夯土質量較差，主體建築的廊道、散水不寬，礎石不大，附屬建築地面鋪土坯，很少見到其他西漢中晚期宮殿建築所常用的文字瓦當，這些現像說明北宮一號宮殿建築的等級較低，這可能與其屬於安置被廢帝后的宮城地位有關。西漢早期的惠帝皇后張嫣、中晚期的成帝皇后趙飛燕等都被黜寡居於此宮。

此次發掘為認識北宮的營建歷史、形制佈局、建築特徵與等級、沿革情況以及保存現狀等提供了重要的實物資料。

(旺報 )