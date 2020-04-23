由於大陸新冠肺炎疫情得到有效控制，加之此前的相關產能得到大幅提升，大陸已經成為口罩、防護服等防疫用品的最大生產國和出口國，協助世界多國抗疫。除了大陸，目前仍繼續出口醫療物資的國家或地區並不多。

美國《紐約時報》近日報導稱，大陸的口罩日產量在2月初為1000萬隻，僅四周後就飆升至1.16億隻。另據大陸海關總署通報，從3月1日到4月4日，全國共驗放出口口罩約38.6億隻，防護服3752萬件，紅外測溫儀241萬件，呼吸機1.6萬台，新型冠狀病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。商務部外貿司有關負責人也透露，截至4月4日，已經有54個國家（地區）以及3個國際組織和大陸企業簽署了醫療物資商業採購合約，另外還有74個國家和10個國際組織正在與大陸企業開展商業採購洽談。

與大陸開放對外出口醫療物資相反，目前越來越多的國家正在為口罩、呼吸機等物資的出口設限。瑞士聖加侖大學全球貿易預警小組3月底發佈的報告稱，已有75個國家和地區對醫療用品實行了出口限制。在此背景下，出口醫療物資的國家或地區並不多。據媒體報道，美國3M公司近日向加拿大和拉美國家出口口罩，紐西蘭也派飛機前往台灣運載醫療物資。此外，韓國、新加坡等國也有部分口罩、檢測試劑盒等對外出口。

浙江一家醫療用品生產商負責人林先生表示，大陸出口的口罩、防護服在全球中的市占正在上升，僅呼吸機等個別產品出口量增加較少。「很多跨國企業醫療物資只是貼上外國商標，但實際生產還是在大陸」。林先生表示，根據目前的國際市場供求情況看，大陸在醫療物資出口領域是絕對的主力軍。

(中時電子報)