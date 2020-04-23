台中、彰化、南投、苗栗4縣市首長與各局處長，23日召開聯合防疫視訊會議。（何冠嫻攝）

台中、彰化、南投、苗栗4縣市23日召開聯合防疫視訊會議。（何冠嫻攝）

台中、彰化、南投、苗栗4縣市23日召開召開聯合防疫視訊會議，苗栗縣長徐耀昌完成「中部生活圈防疫合作聲明」簽屬。（何冠嫻攝）

台中、彰化、南投、苗栗4縣市推出10大防疫合作多元方案，以共同生活圈區域聯防的概念共同作戰，戰勝疫情。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

中彰投苗聯合防疫 推動10大方案簽屬合作聲明

台中、彰化、南投、苗栗4縣市強化區域防疫量能，23日開會共商防疫合作，推出10大防疫合作多元方案，並簽署「中部生活圈防疫合作聲明」，以共同生活圈區域聯合防疫為概念，攜手戰勝疫情。

台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣副縣長洪榮章及各縣市相關局處長，23日透過視訊召開聯合防疫會議，4縣市並共同簽署「中部生活圈防疫合作聲明」。

4縣市推出10大防疫合作方案，包括電話關懷獨居老人、遠端教育資源共享、環境消毒作業物資與設備支援、推動防疫專車支援系統、大眾運輸乘客體溫過高處理機制、建立各級政府學校公司行號防疫SOP共享機制、推動安心旅宿認證、製作「因應嚴重特殊傳染性肺炎流行期間救護應變措施」及「派遣及防護參考」進行分享、退休醫護人員支援機制、4縣市民生物資互通機制。

徐耀昌表示，苗栗縣疫情目前相對和緩，但須採取區域聯防概念，共同作戰才能有效遏止疫情擴散，縣府除以分階段、分區就近收治原則，整合社區採檢院所及重度收治醫院能量，擴大由15家醫院執行檢疫及輕重症分流收治外，推展設置防疫旅館、成立防疫計程車及居家檢疫居家關懷中心等，更成立全國數量最多的「防疫陣線聯盟」，啟動通訊診療服務，讓社區民眾安心就醫，呼籲民眾加強落實自我健康管理，勿過於恐慌，一起戰勝疫情。

徐耀昌指出，海軍敦睦艦隊磐石艦爆發確診案例，拉升社區傳播風險，造成人心惶惶，目前正是發起中部4縣市區域聯合防疫的行動最佳時刻，盼能發揮1加1大於2的效果，在4縣市防護網下，共度新冠肺炎威脅。他也強調，苗栗將全力配合10大防疫合作方案的推動，守護鄉親健康。

(中時 )