中和碧湖社區發展協會理事長邱尾玟學習室內配線，盼能回到社區教導志工，幫助弱勢家庭修水電，減少開銷。（許哲瑗攝）

來自越南的新住民朱偉蘭想考取證照 ，投入就業市場 ，為先生分擔家計。（許哲瑗攝）

陳金盞（右）和女兒鄭毓璇一起參加丙級室內配線職訓班，希望考取證照。（許哲瑗攝）

新北市社會局透過與勞工局職訓中心合作 ，為婦女開辦丙級室內配線職訓班。（許哲瑗攝）

新北市社會局2017年起開辦「女性居家水電簡易修繕班」，迄今共810位新住民、中高齡與二度就業婦女參訓；43歲越南新住民朱偉蘭原對電子產品一竅不通，透過職訓課程，準備5月考取丙級證照，盼幫丈夫分擔家計；另名56歲鍾鳳珠過去連修馬桶都不會，現在不論修電扇、修馬桶都得心應手，展現女力崛起。

新北市社會局長張錦麗表示，社會局2017年在新北市婦女中心推出「修水電，Women Can」課程，獲得熱烈迴響，3年來結合18個社福團體，共開辦27場次水電修繕課程，今年在勞工局協助下，首度與職訓中心合作，在光啟高中的專業教室開辦「丙級室內配線職訓班」，從3月開始上課到5月結訓，共128小時專業證照課程，共招收29位新北巿中高齡、新住民、二度就業及一般婦女參與。

「以前什麼都不懂，老是被坑錢！」鍾鳳珠表示，因家中馬桶浮筒壞掉導致漏水，打電話求救水電工，卻被索價1500元，一氣之下參與社會局開辦的水電工班，今年更進階參加丙級室內配線職訓班，在光啟高中專業老師指導下，拿起螺絲起子、老虎鉗和噴火槍，一道道完成各項電路和控制器的配線、裝置，更加得心應手。

「別說女生都不懂，水電知識不再是男性的專利！」中和碧湖社區發展協會理事長邱尾玟，經常遇到活動中心、辦公室燈泡壞掉、或是馬桶不通等問題，若一昧請水電工修理，花費甚鉅，透過職訓課程，讓她熟習水電知識，遇到電器問題可動手修理，她說，希望取得證照後，能回到社區教導志工，也可幫助弱勢家庭修水電，減少開銷。

高齡65歲的陳金盞原從事幼教業，為了將教育事業交棒女兒，母女倆共同報名室內配線職訓班，預計5月準備考取丙級證照，未來管理幼兒園更得心應手。

(中時 )