海運業受疫情衝擊，交通部航港局3億元的紓困經費，將補貼對象擴及服務離島居民需求而無法停航或減航的海運業者、載客小船業駕駛及助手、小三通客運場站內商業服務設施承租業者，同時增加客船檢查及維修費用的補貼項目。航港局已撥付1866萬元給8家大小三通業者。

由於2月10日起，大、小三通均因疫情而停航，包含：東聯航運、大榮海運、金廈海運、金星海運、坤龍海運、南北海運、大和航運、長億海運等八家業者，載客量瞬間歸零，航港局祭出紓困補貼方案，截至4月13日止，八家業者均提出申請，且已撥付1866萬元。

至於航行於本島與離島的客船，或者在馬祖及澎湖間島與島間航行的船舶，因居民有通勤需求，無法減班、停航，當初並未納入補助，加上縣市政府管理的載客小船，例如：觀光景點日月潭的遊湖小船喊紓困，航港局亦宣布，只要載客量有下降2成以上一樣可申請補助。

航港局表示，載客量下跌超過20％，即可申請補貼油料跟船員薪資2成，若下跌至30％則補貼3成，依序類推，最多補貼到8成，包含：台馬之星、台華輪等均列名其中。

另外，424艘載客小船之駕駛及助手，航港局將補貼業者支付員工薪資，每人每月補貼2萬元，共3個月，每月粗估1600萬元；至於在小三通客運站內，店家向港務處租店面營運，因停航無人上門，租金付不出來，航港局將全額補貼租金，從2月起補貼9個月，整期預估補貼租金600萬元。

客船因旅客量下跌，近期沒有旅客需求，航港局認為，可利用停航的機會檢查、維修船隻，費用可申請補貼。航港局表示，業者要先申報檢查的項目，經審核同意再去檢查維修，等驗收通過後，業者可檢附單據請款。

(中時 )