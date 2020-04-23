台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網為搶攻母親節商機，《女神節》暖身慶將於4月26日起跑，預估暖身慶買氣年增30%，進而推升4月及5月業績，受惠於疫情引爆宅經濟及網購需求，富邦媒第1季合併營收為151.05億元，年成長28.72%，法人預估，富邦媒今年營收及獲利可望超越去年，再創歷史新高。

為掀母親節彩妝保養買氣，momo購物網《女神節》暖身慶將於4月26日揭開序章，延續化妝品預購會熱度、搶先為暖身慶預熱，momo集結「專櫃熱銷」及「momo線上獨家」商品力推三大「超級品牌日」共慶母親節。

富邦媒表示，momo攜手國際知名專櫃彩妝保養品牌，三大「超級品牌日」共創線上美妝盛典，精選人氣經典商品、momo線上獨家組合吸引買氣；4月29日再由「專櫃化妝品日」接棒，momo《女神節》暖身慶一系列活動則，包含集結八大品類好物推出的主題日，預估暖身慶買氣年增30%。

受惠於宅經濟及網購需求，富邦媒今年第1季合併營收達151.05億元，年成長28.72%，法人看好富邦媒在商品種類不斷增加、送貨速度越來越快的競爭優勢下，今年營運可望超越去年，全年營收可望突破600億元，再創歷年新高。

(時報資訊)