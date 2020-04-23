羅智強在臉書貼圖文。（摘自羅智強臉書）

國民黨立委魯明哲、革實院院長羅智強與副院長游淑慧，日前踢爆目前負責接送從疫區返台旅客的防疫車運將，遭中間的租賃業者剝削。羅智強今在臉書剖析桃機公司的解釋，是讓底層司機被層層剋扣「手續費」；他要求政府好好檢討，不要把紓困的美意，都被「手續費」抽走了。

羅智強在臉書指出，防疫計程車剋扣司機車資，若按桃機公司的解釋，原來是這樣。以到高雄為例，桃機給得標廠商，是7500元；得標廠商給外包車隊，是5500元；外包車隊給最底層的駕駛，是4500元。得標廠商過一手，就要抽27％，這合不合理，社會自有公評。

但他要質疑的是桃機公司，明明知道得標廠商車量不足，那為什麼不是另找車隊，另開標案？而是要讓得標廠商再去找下一手？多一手，就多一手的傭金，司機就少一手的待遇，這麼簡單的道理，桃機公司會不知道嗎？

羅智強說，民進黨口口聲聲「現金紓困」，結果真正到底層手上，只有六成 (還有一些司機只拿到五成），其他四成變成層層剋扣的「手續費」；請政府好好檢討，不要把紓困的美意，都被「手續費」抽走了。

(中時 )