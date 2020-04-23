連接雲林、彰化的西螺大橋聞名全台，卻很少人知道當年若非蔣緯國居中牽線，1950年2月引介西螺鎮長李應鏜當面向他爸爸蔣中正力陳爭取，這座大橋不知何年何月才能通車，印刻新書《西螺大橋＿我的父親李應鏜》還原了這段塵封已久的故事。

作者李雅容是李應鏜的女兒，她在書中寫道，1949年國府兵敗如山倒，裝甲兵第三營4月從高雄上岸，原本要一路北上到台中清水，不料到了雲林西螺，過不了溪水暴漲的濁水溪，又無橋可走，大批人馬不得不在西螺駐紮，當時李應鏜擔任鎮長負責接待。

李應鏜盡心協助，贏得裝甲兵官兵一致好感，消息傳到副司令蔣緯國耳中，一個本省人、一個外省人開始建立了友誼，而這段緣分一直延續到李家的第二代。

李應鏜為日本同志社大學畢業，英、日語流通，又請老師到家教國語，與外省官兵溝通無礙；蔣緯國本身留德，作風十分開放，英語也很流利，彼此語言相通，想法又接近，蔣、李兩人很快變成摯友。

興建西螺大橋研議已久，但因各種因素無法動工興建，李應鏜在求助無門下，找上了裝甲兵陳情，一開始大家都很納悶，殊不知他是想透過蔣緯國的關係向蔣中正陳情。1950年2月在蔣緯國的引薦下，李應鏜獲得蔣中正召見。他當面力陳西螺大橋在國防、交通、經濟上的需要，終於獲得蔣中正點頭同意。如果沒有蔣緯國幫忙，西螺大橋續建勢必延後，甚至遙遙無期。

1951年李應鏜遭誣陷被捉，也是透過蔣緯國的幫助才免除一場牢獄之災，後來還有很多同案被捕的人因此而脫身。

蔣緯國對這個本省家庭的關心是出於真心，李應鏜卸任鎮長後一度投閑置散，蔣緯國代向當時的省主席吳國楨推薦，無奈吳自己也身陷政治風暴，最後不了了之。1959年李應鏜過世時，蔣緯國發動裝甲兵弟兄協助治喪，李家孩子當兵、謀職，蔣緯國也全力協助，完全不求回報，只為那短暫卻珍貴的故人之情。

(圖/《西螺大橋：我的父親李應鏜》/ 印刻文學 提供)

(中時電子報)