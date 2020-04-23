飲料大廠黑松今（23）宣布，旗下國民飲料「黑松沙士」歡慶70周年，特邀金曲樂團「茄子蛋」擔綱代言人，因適逢疫情非常時期，黑松今下午首度舉辦黑松沙士70周年線上發表會，除了首播70周年MV外；黑松也宣布將捐出旗下「韋恩咖啡」逾3萬箱，給醫護、藥師、警察、村里幹事等，以實際行動感謝第一線防疫人員！

黑松表示，「黑松沙士」推出70年來，以獨特的口感位居國民飲料不敗地位，也扮演著陪伴年輕人的角色，鼓勵勇敢追夢，70年來共推出超過90部的廣告，還有許多經典的Slogan。

為感謝消費者的支持，黑松將發起「沙士70 夢想成金」消費者回饋系列優惠活動，於4月22日開始至6月2日止，凡購買黑松沙士70週年活動商品，可掃描瓶蓋或集合包內的QR Code，並登錄個人資料，即可享有雙重抽獎機會，最高可獲得現金70萬元的獎金。

黑松指出，今年黑松沙士以「勇敢追夢」作為主軸，串聯了六個台灣人經歷過的有感片段，結合各年代的經典標語，呈現70周年紀念MV，其中，全新代言人茄子蛋也重新演繹〈我的未來不是夢〉向經典致敬，獨特嗓音加上曲風改編，為歌曲注入新力量，希望傳達「不好的事情會過去，好的事情持續努力」的理念，向所有前線人員表達敬意，也鼓勵大家勇敢向前邁進！

黑松沙士品牌經理王瑋說，黑松沙士與台灣人一起走過了70年，感謝大家一路相伴，今年除了拍一部非常有意義的MV，〈我的未來不是夢〉也是經典的廣告主題曲，詞曲中具有鼓舞人心的力量，希望透過代言人茄子蛋有爆發力的聲音，為大家帶來勇氣和希望。

黑松表示，本次茄子蛋翻唱的〈我的未來不是夢〉，以及歷年來鼓勵各個世代年輕人的廣告主題曲，即日起民眾可免費於KKBOX音樂平台收聽所有歌曲。

此外，除了透過黑松沙士70周年紀念影片為台灣加油打氣，黑松也將捐出逾3萬箱「韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡」給第一線防疫人員，包括醫護、藥師、警察、村里幹事及防災應變中心人員等，讓大家提提神，以實際行動感謝他們守護大家的健康與安全。

(工商 )