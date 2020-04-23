大陸網紅周揚青和羅志祥交往9年，今天（23日）無預警拋出震撼彈，宣布早與男方分手，並揭發羅志祥背著她到處約妹，有正常人難以想像的「多人運動」，還和旗下女藝人、化妝師等有不正常男女關係，震驚外界。而過去曾和吳克群交往的「賭王千金」何超蓮也在PO文下方留言安慰，「你經歷過的，我也經歷過。」立刻掀起網友熱議。

何超蓮直指是過來人。(圖／翻攝自周揚青微博)

何超蓮看到周揚青的千字分手文後，留言寫下：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢，加油我的胖胖。」周揚青則回應：「但你現在收穫了幸福呀，我以後一定也會的哈哈。」這段意有所指的留言，讓不少網友聯想到何超蓮「前男友」忍不住驚呼：「吳克群？ ？ ？ ？吃到驚天大瓜？ ？」、「沒想到看著看著還知道了一個暗藏瓜」

何超蓮過去曾和吳克群交往4年，2015年底，何超蓮PO文寫下「我答應自己，這是我最後一次為你流淚，我不會記恨，我要往前走，不會再執著一切真真假假」、「謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些」宣告情逝。

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(中時電子報)