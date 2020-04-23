蜂窩摘除任務順利完成。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

任務完成與漁會志工李仁宗合影。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

駐區獸醫王嚴緖著裝中，準備拆除蜂窩。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市動保處於23日指出，瑞芳動物之家於3月初在深澳漁港象鼻岩入口處廢棄瞭望台內，發現一個巨型虎頭蜂窩，瑞芳動物之家隨即安排於下午遊客稀少時派員前往處理，現場可見一巨型虎頭蜂窩，蜂窩位於瞭望台水泥天花板上方，為避免摘除蜂窩時，虎頭蜂四散造成危險，採用「速戰速決」模式，利用最短時間39秒摘除，以減少蜂群逃脫出，避免遭受蜂螫機會，此次任務僅花不到1分鐘的時間內即完成摘除任務。

瑞芳區漁會志工李仁宗表示，他是觀光景點象鼻岩入口處停車場志工，3月初漁會志工與遊客即發現此顆巨型虎頭蜂窩，深怕蜜蜂跑出螫人，故趕緊電話通報瑞芳動物之家派人處理，經動物之家人員告知，此為一黃腳虎頭蜂窩，蜂窩外部可見美麗的木質紋路，並有一明顯的出入孔，此種虎頭蜂攻擊性強，好在最近陰雨綿綿，遊客較少，是個摘除蜂窩的好時機，在動物之家人員熟練技巧下，此顆巨型蜂窩以不到1分鐘時間內即順利完成摘除，瑞芳區漁會感謝動保處派人前來處理，避免遊客可能遭受蜂螫的危險。

目前逐漸進入春季，也就是蜂窩又逐漸成形的時期，基本上此時期的蜂窩體積應是小型，但此次摘除蜂窩已大到長70公分x寬50公分，推測應是去年就開始築巢，只是沒有人通報，摘除人員王嚴緖表示，只要確實穿上捕蜂裝，基本上捕蜂工作並非想像中的恐怖，是可以很安全的為民除害。在此也希望民眾能有「防微杜漸」觀念，在蜂窩體積如拳頭般大小，此時蜜蜂數量相對較少時，應及時通報動保處摘除蜂窩，除了保護民眾的生命安全，也降低摘除蜂窩人員被蜂螫的機會。

農業局長李玟表示，民眾住家附近若出現蜂窩，請勿自行拆除，可電02-29596353通報動保處派專業人員處理，也可利用動保處「Line及時報案平台」通報，只要加入LINE就能進入平台通報案件，並在平台內提供現場蜂窩照片，讓動保處值班台人員出勤前即可掌握現場狀況，以提升案件處理效率。

(中時 )