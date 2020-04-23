嘉義縣長翁章梁等人現場了解百萬空拍機的操作性能。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人現場了解新添購消防設備性能。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局編列3900萬經費，添購多項消防設備，有利未來第一線消防員救災。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局編列3900萬經費，添購多項消防設備，有利未來第一線消防員救災。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局最高齡的雲梯車已使用20多年，早超過汰換車齡，受限經費有限，消防同仁只能撐著用，在縣府和議會支持下，消防局終於編列經費，添購全新30公尺雲梯車1輛及水箱消防車3輛等消防設備，今23日上午新救災器材啓用儀式上，消防同仁還特別安排新舊雲梯並接「告別」儀式，象徵救難設備也要傳承，至於淘汰的雲梯車因性能良好，規畫提供給消防單位或學校訓練教學之用。

因應日趨複雜的災害類型及擴充消防救災能量，縣府及縣議會特別支持消防局救災車輛器材預算編列，108年特別編列車輛採購預算共3900萬元，採購30公尺雲梯車1輛及水箱消防車3輛，另採購汰換各式救災裝備器材，如消防空拍機、電動油壓三用破壞剪、負壓排煙機、救生氣墊等器材，將提供消防人員各式救災使用，救援能量大增。

嘉縣消防局長呂清海說，雙福分隊雲梯消防車服勤至今已達20年，期間參與過縣內多件高樓及南亞工廠等大型火警搶救，對消防救災貢獻良多，如今功成身退，接下來將由要價2000多萬元，由芬蘭原裝進口的「布朗多雲梯車（Bronto Skylift）」接棒，相較舊款雲梯車，新車具備新式電腦操控系統，能快速完成高樓救災布署，提供多項安全警報系統，大力提高救災效能及維護消防人員救災安全。

「消防局內每個人都是縣民的貴人」，嘉義縣長翁章梁說，消防員出現時，大多在執行任務、搶救人命，解決大家的困難，工欲善其事必先利其器，在經費許可情況下，一定要有最好的裝備，相信消防局增添新利器後，未來將提升第一線搶救時間及效能，提供最好的服務。

(中時 )