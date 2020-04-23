台北市政府依違反都市計畫法，對大彎北段「商業宅」近千名住戶處以罰鍰，限期9個月內停止違規使用，住戶紛紛提告抗罰，但台北高等行政法院認為處分合法，日前判其中300多位住戶敗訴，可上訴。

台北市中山區大彎北段屬「商業區」，卻有1678戶違規作為「住宅」使用，北市府比對稅捐資料，陸續查出違規住戶身分，於2017年4月間發函通知改善，再派員至現場會勘，2018年12月間依違反都市計畫法寄出907張裁處書，每戶處以6萬元至30萬元不等罰鍰，限期9個月內停止違規使用。

住戶不服提起行政訴訟，主張他們從未被告知該區域建物不得作為住宅使用，持有的建物權狀、登記謄本，也未記載「不得作為住宅使用」等文字，北市府裁罰有違信賴保護原則。

但法官認為，住戶認為該處建物可合法作為住宅使用，卻提不出任何依據，與主管機關間無信賴基礎，原處分未違反信賴保護、禁反言、行政自我拘束、誠信等原則，於法並無違誤，遂判住戶敗訴。

(中時 )