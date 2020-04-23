「亞洲舞王│羅志祥與大陸網紅周揚青的戀情，於今年初開始瘋傳情變，今(4/23)女方在微博po文認分手，還附上致舊愛的分手信，大爆羅志祥有約妹專用手機，多年來慣性劈腿、約P甚至跟旗下女星有不正當的關係，內容極具毀滅性，重創小豬形象，而據傳，周揚青其實早在1個月前就想公開，但內心卻不斷糾結，最後才決定於今天貼出。

周揚青今證實跟小豬分手，還以千字文大爆分手原因，痛斥他是「天生渣」，而據《鏡週刊》報導，其實身旁友人知道她在這段戀情中的委屈，一直氣憤要她向媒體爆料，然周揚青對羅志祥雖分手但心意尚存，考量兩人之間很多事就彼此知道而已，與其跟媒體爆料，不如自己爆。

而周揚青自3個月底就一直糾結著，直到上星期跟朋友說要把事情說出來，但最後是在昨晚通知大家「今早會發生大事」，今早曝光分手信，內容一直既往爽快俐落，讓不少網友看了對她改觀，甚至覺得周揚青文筆出乎意料地好。

(中時電子報)