行政院長蘇貞昌今（23）日在行政院會表示，雖然新冠肺炎疫情已連10天無本土案例確診，但疫情仍持續險峻，強調防疫不能大意、不能鬆懈。同時，對於敦睦艦隊磐石艦群聚感染事件感到相當遺憾，要求相關單位痛定思痛、亡羊補牢，務必徹查讓國人安心。

蘇貞昌指出，新冠肺炎迄今已波及全球近190多國，已有260萬人確診，逾18萬人死亡，疫情險峻。台灣守住第一線，成為世界上極少數還能正常生活、自由出入的國家，是全民共同努力與政府各單位盡心盡力的成果，是讓全世界都讚許的「台灣模式」。

蘇貞昌表示，國內上周曾出現3天全國零確診案例，遺憾的是後續發生敦睦艦隊磐石艦群聚感染事件，在新增31例中便占了28例，本土案例則已連10天零確診。顯示面對全球疫情緊急，仍然沒有任何大意的空間。

蘇貞昌指出，敦睦艦隊必須為保國衛民進行長程遠巡，但此次防疫工作確實有諸多缺失沒有到位，國防部長嚴德發為此率同將領道歉，總統蔡英文更要求儘速調查確實。他表示，已請政委羅秉成，針對艦艇防疫工作所有規範作業及環節儘快查核清楚。

蘇貞昌表示，希望透過檢討缺失及沒有到位之處，務必痛定思痛、亡羊補牢，立刻補位做好、引以為鑑，讓整個作業不要再有任何破口，相信不但是國人的期待，國人也才能安心，官兵也才能安全，而且也是該做的事，特別希望國防部完全配合。

蘇貞昌指出，幾乎每次院會都會提醒各位首長，針對轄管範圍內的特定場域，要調度手中可運用的任何資源做好疫控，特別是其他國家已有前車之鑑、出現大規模群聚感染事件的情況。如新加坡已連3天確診病例破千，逾98％均因外籍移工在宿舍群聚感染。

蘇貞昌指示各部會逐一盤點主管的高風險場域、例行作業活動，檢查對應的配套防疫措施，定SOP是否確實到位、且可落實執行，並盤點衛福部的長照機構、法務部的監所、退輔會的高齡榮民相關居所及服務環境、國防部的軍隊、軍營及軍校、教育部的住宿學校等處。

蘇貞昌強調，疫情指揮中心的防疫團隊已連續112天沒有休息，實在相當辛苦，但只有防疫團隊堅守是不夠的，每個部會、每個人都要守好自己負責區域，且切忌因為擔心疫情被發現而有所隱匿，此舉只會失去危機控管先機，讓疫情更加嚴重且難以收拾。

(時報資訊)