台灣微軟今天公布「微軟新創加速器」第二期新創團隊共計18家入選，包括數位身分、前進智能、重量科技、極現科技、兆米智慧檢測、杰悉科技、網聯科技、傑騰智能、深智科技、愛因斯坦人工智慧、康統醫學科技、信任網路、深義分析、桓竑智聯、國際信任機器、絡客思行銷科技、台灣資料科學和環球睿視等，橫跨人工智慧、物聯網、區塊鏈、AR和VR等各產業領域。入選團隊不僅將獲得微軟的雲端、AI、大數據資源，及技術、營運、市場等各面向資源協助，更有第一期加速新創團隊協助指導，幫助新創提升實力。

微軟新創加速器第一期14家新創團隊結業後，市場表現吸引諸多投資者關注，其中美商行動貝果公司、愛酷智能科技、亞大基因，累積獲得3億元台幣的投資。其中第一期校友亞大基因不僅獲得國內多家生醫研究機構採用肯定，因應近期全球新冠肺炎疫情，更攜手微軟提供台灣首個90天免費SeqsLab高通量基因體定序分析運算平台訂閱服務，以及生物資訊技術支援，協助新興病毒研究單位不須額外耗費巨資建置高速運算中心，立即擁有Azure雲端大數據運算能量，提升現行基因體大數據分析工作流程及運算效率、檢測準確率及數據規模，完成台灣第一項雲端高速運算基因定序抗疫研究，加速針對新冠病毒檢測方法、疫苗研發以及治療方針的發展，同時也為未來後防疫時代疾病診斷和預防醫學技術研究注入雲端之力，加速台灣智慧醫療產業發展。

今年第二期微軟新創加速器計畫擴大增加四家獲選名額機會，從130多家經由第一輪的篩選後共有28隊進入初選，在技術能量完成度、破壞性創新、產品影響力、穩定度、國際發展潛力這五項評選標準下，最終評選出18家新創團隊，成為微軟新創加速器第二期的輔導新創團隊，產業橫跨金融服務、智慧醫療、智慧城市、零售業等，應用技術包含AI人工智慧、物聯網、區塊鏈、VR/AR等，其中更以AI跟物聯網比例居高，約佔8成以上，顯見AI人工智慧技術與物聯網技術，搭配5G的應用前景，仍是目前最受矚目的商機。

每家入選新創公司透過微軟新創加速器計畫，將有機會獲得高達75萬台幣額度的Azure雲端資源服務，並可申請進駐經濟部中小企業處打造的新創產業聚落「Startup Terrace林口新創園」，微軟新創加速器第二期，將提供包括高階主管、技術專家、新創企業家、創投基金及媒體主管等企業導師團進行深入的一對一輔導等多項協助。

(時報資訊)