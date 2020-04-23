因新冠肺炎疫情打斷生產與銷售，南韓最大汽車製造商現代汽車第一季淨利大減逾4成。

現代汽車第一季營收季減9%、年增5.6%，為25.3兆韓元，優於市場預期的23.21兆韓元。營業利益年增4.7%、季減25.8%，為8638億韓元，優於市場預估的7096億韓元。淨利季減28.4%、年減42.1%，為5527億韓元。

第一季汽車銷量為90萬4,746輛，年減11%。

為了配合當地政府的防疫指引，現代汽車在美國、印度與巴西的工廠目前都已經停工。現代汽車在南韓國內有7座工廠，在海外有10座工廠，其中4座在中國，在美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度與巴西各有一座組裝廠，汽車總產能達到550萬輛。

該公司在聲明中表示，受疫情影響，第二季獲利減弱將無可避免，銷售復甦前景亦不明朗，預期上半年中國市場的復甦有限，美國業務仍將低迷。

(時報資訊)