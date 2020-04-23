智原(3035)今(23)日舉辦法人說明會，第一季受到新冠疫情衝擊，單季每股獲利0.16元，為近7個季度以來低點，首季智原NRE(委託設計)因部分案子設計規劃及營收認列時程變動而較去年第四季下滑，但ASIC新案(Design Win)訂單金額創下單季新高，展望第二季，智原估營收季成長3~5%。

智原第一季合併營收為12.7億元，季減少9.8%，較去年同期成長15.3%，第一季合併毛利率為48.9%，歸屬於母公司業主之淨利為新0.39億元，基本每股盈餘為0.16元，相較去年第四季每股賺0.2元衰退，也為近7個季度以來低點。

智原第一季由於受到大環境不確定性及疫情影響，營收金額12.7億元，雖較去年第四季減少，但仍較去年同期成長15%，以產品組合來看，NRE(委託設計)因部分案子設計規劃及營收認列時程變動而較去年第四季下滑，但量產動能不減，與去年第四季表現相當，其中應用包含智慧電錶、PoS等產品領域。

智原表示，第一季NRE(委託設計)因大陸年假延長及復工變慢而導致案子認列時程延後，營收較去年第四季下降2.8億元，儘管如此，ASIC新接案(Design win)的表現依舊不錯，訂單數量維持高檔，訂單總額更創下單季歷史新高，其中有超過八成是來自既有客戶，超過四分之三是公司熟悉的優勢應用，例如網通及AIoT(人工智慧物聯網）等，這些與公司過去幾年持續增加客戶群及深耕大陸市場有關，也讓公司在大環境不確定下將風險降到最低同時維持成長動能。

展望第二季，智原預估，整體營運可望較首季回升，營收預計會相較第一季成長3~5%，NRE在新案挹注下可重回成長軌道，量產亦可維持逐季往上的趨勢。智原也將持續關注疫情及全球景氣，把握大環境不確定下相對穩健的應用，同時持續深耕及拓展利基型產品市場。

(時報資訊)