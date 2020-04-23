40歲羅志祥（小豬）和31歲大陸網紅周揚青交往9年多，日前傳出情變，今（23）日周揚青在微博發長文，認了雙方早已分手一段時間。過去在《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元中和小豬多有互動的「狼人殺女神」梁以辰今和温貞菱、江沂宸等出席公視驚悚懸疑劇《潘朵拉》記者會，被問及此事時，一改過往「小辣椒」性格，保守回應「沒有特別去看，我覺得感情是兩人之間的事，我是外人啦，沒什麼立場說什麼」。

周揚青23日發文親證與羅志祥分手，更爆出男方劈腿、與旗下女藝人、化妝師有「長期不正當男女關係」，還經常舉行「多人運動」，震撼演藝圈，更有網友直指旗下女藝人是愷樂。在「狼人殺」中羅志祥常和梁以辰互嗆，精彩互動成為網友愛看橋段之一，過去還曾傳聞節目中羅志祥看向梁以辰的胸口，還說了一句「你敢穿這樣就不怕別人看啊！」引起網友熱烈討論。

梁以辰說：「（看胸口）這件事我看到新聞傻眼，沒有這件事，當時我們坐相隔10個位置」，並還原當時情況，當下羅志祥本來想驗她，為了節目效果才蹦出那句話，並不是新聞所寫。這回周揚青絕地大反攻，是否會覺得太激進？梁以辰未正面回應，表情尷尬頻頻手抖地說「天哪，手好軟」，而她和羅志祥、愷樂在節目中互動不少，她僅表示「不希望任何人受傷，就交給他們去處理好了」。

而周揚青查了羅志祥手機後才揭露內幕，被問到是否會查男友手機？梁以辰表示「我滿乾脆的，我不查，我覺得一旦查了，就要互相坦誠隱私，但有彼此空間是很重要事情，有時太過度想要掌控對方一切，這段關係會很不健康，我希望各自給空間」，談起過去曾交往一任男友想要手機密碼，但自己沒有給對方，「我覺得我尊重你，但如果要查的話，幹嘛在一起呢？你對他已經沒有信任感了」。

(中時 )