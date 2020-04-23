中嘉集團最大股東達勝集團參與投資台灣之星，成為台灣之星策略股東之一之後，雙方23日宣布深化5G戰略合作關係，雙方看好未來家用光纖將成為5G時代中家戶發展的關鍵核心地位，決定佈局智慧家庭應用場域，透過行動、固網兩者結合，匯聚具規模經濟的旗艦型產業，以帶動5G加速進入大眾市場。

台灣之星23日宣佈推出「辦台灣之星門號送中嘉bb寬頻家用光纖上網」專案，最高可享中嘉bb寬頻120M光纖上網24個月免費優惠，相當於最高省下14,376元的光纖網路費，另外，申辦599元以上月租資費方案，5G開台後不加價、免費升級體驗5G服務最高12個月。

台灣的5G時代即將在今年正式來臨，全新世代的通訊技術將會串連起個人、企業及家戶，大大改變過去民眾對於行動科技的想像，並催生大5G生態系的到來。

台灣之星表示，去年攜手有線電視龍頭中嘉策略結盟，正式跨足家戶市場、提前為5G佈局，除了中嘉最大股東達勝集團參與投資台灣之星、躍升為台灣之星的策略股東，雙方深化5G戰略合作關係之外，未來將垂直整合固網寬頻與5G行動通訊優勢，創造1+1大於2的數位匯流優勢。

台灣之星表示，看好未來家用光纖將成為5G時代中家戶發展的關鍵核心地位，雙方持續並積極佈局智慧家庭應用場域，透過行動、固網兩者結合，匯聚成為具規模經濟的旗艦型產業，並帶動5G加速進入大眾市場。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G將會是一個充滿機會的時代，未來各產業都必須跳脫過去單打獨鬥的模式，走向跨界合作，因此，台灣之星長期以來都以開放的態度與各產業領導品牌合作。

朱曉幸強調，透過與中嘉集團持續深化合作，台灣之星已經不再只是單純的電信業者，而是每一個人與家庭在5G時代的智慧數位生活推動者，這次與中嘉合作，結合雙方在有線與無線網路的技術優勢，推出申辦門號送bb寬頻光纖上網專案，未來將持續推出更多創新匯流產品，共同打造智慧家庭應用生態圈。

(工商 )