櫃買中心今（23）日表示，創櫃板再添生力軍，優思資文創設計公司（7589）將於4月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是文化創意業。

優思公司提供客戶商務協同行銷服務，為客戶挹注行銷能量，進行品牌形象升級，中小企業透過優思公司建構之雲平台發展O2O創新服務，運用網路Web 3.0環境，提供虛擬與實體會展場地同步服務。公司目前兩大業務項目包括政府補助資源整合企劃、資金募集、行銷設計之一條龍輔導規劃，以及為中小企業品牌電商形象行銷設計、會展規劃及商品設計。

優思公司將自4月23日起揭示其籌資資訊，之後於4月30日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

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