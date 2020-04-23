針對24名敦睦艦隊海軍不願配合疫調，高雄市長韓國瑜今下最後通牒，必須在今天下午5時前配合疫調，否則高市府將依法開罰，最重30萬。未料，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中打臉，媒體問及是否會罰到底「逆時中」？新聞局長鄭照新表示，高雄市民在等答案，行跡史何時可以公開，讓民眾提早因應，請中央找到最適合的解決方式。

針對陳時中說法，「除非他們是確定病例或極可能病例，否則不適用傳染病防治法開罰」，無法定義務接受調查。此話一出，被解讀為打臉韓市府，不認同高市府該罰。鄭照新今天下午簡短回應，「早上已經說過了」。

鄭照新認為，現在疫調狀況上，確實會出現擔憂，高雄市民都在等一個答案，這些還沒出現疫調結果、行跡史的資料，到底什麼時候可以公開給，讓市民提早因應，市民的擔憂，在法規之間，請中央找出最適合的解決方式。

韓國瑜今日指出，因擔心「一採陰、二採陽」的可能性，才需要掌握官兵們下艦後行蹤，但尚有24名官兵不願接受疫調，若今日下午5時前仍然拒絕，高市府將會採取強勢作為，依違反《傳染病防治法》開罰6萬至30萬元。

(中時 )