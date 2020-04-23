海軍敦睦艦隊爆發群聚感染新冠肺炎，然而，軍方後續解釋，遭引發外界批評如同擠牙膏，此外，究竟真相為何，也引來外界高度質疑。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，磐石艦談了四天，軍方總有人不說真話，他說磐石艦染疫若早點說實話，就沒有那麼多波折衍生。他最後表示，「說真話，真的這麼難？」

黃暐瀚在臉書指出，磐石艦談四天了，軍方總有人不說真話。他更表示，磐石艦染疫若早說實話，就沒有那麼多波折衍生出來。

對於前海軍敦睦支隊長陳道輝強調絕無隱匿，若知道有疫情，寧可死在海上、船上，也絕不會把病毒帶回台灣，危害國人與家人。此外，陳道輝說發燒五例，他只通報一例，黃暐瀚認為，雖然這值得商榷，但他說陳道輝也通報了一例，國防部卻說沒有，被誰吃掉了？

至於結訓後，七百多人就地放假，為什麼不用檢疫14天？誰下的令？陳道輝說不是他，細節不能說，黃暐瀚質疑，難道國防部長嚴德發，也不敢說，不能說嗎？

黃暐瀚說看法的差異，不影響事實的基礎，有上報還是沒上報？誰下令？有什麼隱情？他最後表示，國人其實也不是反國軍，要的就是個真相，「說真話，真的有這麼難嗎？」

(中時電子報)