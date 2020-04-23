11伊朗艦艇波灣危險逼近6美艦

在新冠肺炎疫情衝擊下，伊朗確診人數已突破8萬人，而死亡人數也超過5千。不過，實際數字可能遠比這高。一名伊朗醫療委員會官員預估，確診總數可能達高50萬。

至於美國情況更慘，確診人數逼近86萬，而死亡人數將近4.8萬，雙雙高居世界第一。

Vox新聞網22日指出，伊朗經濟岌岌可危，到了政府不顧衛生專家警告，仍選擇恢復總統羅哈尼（Hassan Rouhani）所謂「低風險商業活動」的地步。而油價狂跌，更使伊朗已疲弱的經濟雪上加霜。

儘管德黑蘭面對疫情和經濟雙重打擊，但仍鍥而不捨，想盡辦法要把剩餘的美軍趕出伊拉克，並鞏固在伊拉克境內的勢力。

為何伊朗在美國制裁下，經濟呈自由落體狀態，加上新冠疫情連高官都無法倖免的情況下，還要和老美對抗？部份答案在於，德黑蘭認為，美方目前也特別脆弱。美國為了防控新冠疫情手忙腳亂，對伊朗來說，趁機甩鍋，和美國硬槓，轉移國內強烈不滿的焦點，真是再方便不過了。

(中時電子報)