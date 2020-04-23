投書外媒盼參加WHA 陳時中：台灣能見度較以往高 15:202020/04/23 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投書外媒盼參加WHA，陳時中表示，今年台灣的能見度較以往都高。（圖／翻攝自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中投書國際媒體，希望參與世衛大會（WHA）。陳時中表示，每年台灣在WHA前夕都會投書，希望替台灣發聲，強調台灣有能力貢獻。他也表示投書也感謝各外館極積推動，在他看來「台灣能見度高很多，和以往比較起來！」 (中時 ) #台灣 #投書 #WHA #陳時中 #能見度 #外媒 也許您會感興趣 推薦閱讀 帛琉緊張了 陳時中憂有潛藏病例 04:102020/04/19 生活新聞 社論／疫情緩，經濟陳時中站出來 04:102020/04/19 時論廣場 軍中疫調難吐實 陳時中憂心這關鍵 15:212020/04/19 生活 磐石艦確診者7成5沒症狀 陳時中坦言緊張 15:582020/04/19 生活 才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情 16:292020/04/19 生活 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 被政治暗算的經濟陳時中 04:102020/04/20 時論廣場 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 投書外媒引國際關注 陳時中：替台灣發聲 15:332020/04/22 生活 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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