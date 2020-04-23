中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中投書國際媒體，希望參與世衛大會（WHA）。陳時中表示，每年台灣在WHA前夕都會投書，希望替台灣發聲，強調台灣有能力貢獻。他也表示投書也感謝各外館極積推動，在他看來「台灣能見度高很多，和以往比較起來！」

(中時 )