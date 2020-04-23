受新冠肺炎疫情影響，以愛立信、AT＆T、威訊無線（Verizon）為代表的電信設備和服務供應商今年第一季業績出現下行態勢，且負面影響可能會在第二季擴大。

《經濟參考報》報導，愛立信22日發布了第一季財報，公司實現淨利潤23億瑞典克朗，較去年同期下降5％；銷售額為498億瑞典克朗，按匯率等因素調整後較去年同期下降2％。愛立信總裁兼首席執行官鮑毅康表示，疫情使得全球經歷前所未有的危機，它直接或間接地影響了世界各地的所有人，但他表示，愛立信在第一季取得了可喜的成績，受到疫情的影響有限。

對沖疫情負面影響的一大因素是5G業務。愛立信在財報中表示，5G發展勢頭依舊強勁，5G設備已在美國四大洲的29個網路服務中應用，公司也改善了網路業務的毛利率。

不過，鮑毅康預計，從第二季開始，愛立信託管服務合約受到疫情負面影響加重，第二季的業績將承壓下行，但走低幅度暫時無法預計。

AT＆T同日發布第一季財報，也表示經營受到疫情影響跡象日益嚴重，當季實現營收427.8億（美元，下同），低於市場預期的442.11億元和去年同期的448.27億元；第一季公司用戶淨增加12萬人次，其中後付費用戶數增加16.3萬人，預付費用戶數減少4.3萬人，該公司更表示，受疫情影響，撤回年度財務預期。

美國《華爾街日報》指出，疫情對AT＆T的業績影響只出現在第一季最後2周，未來的衝擊可能更大。

而Verizon將於24日公布第一季財報，市場預計其營收增幅將出現萎縮，由於大範圍史無前例的經濟放緩，近期Verizon的業績增長將變得更加困難，預計2020財年全年營收將較去年同期增長0.2％，調整後的每股收益將增長約1％，達到每股4.86元。

另據美國投資分析公司Zacks的統計數據顯示，市場普遍預期Verizon第一季營收將達到324.1億元，較去年同期小幅增長0.9％，增幅不及去年第四季。

(旺報 )