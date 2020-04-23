戰地文化是金門國家公園的主軸之一。（李金生攝）

立委陳玉珍與營建署長吳欣修溝通，建議金管處利用遊客減少時，增聘地方人力優化景點。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

金門國家公園面積幾占全島4分之1，現有預算編列不敷實際需求，立委陳玉珍建議內政部營建署適度縮減範圍，同時在新冠肺炎疫情期間，增聘地方人力優化各地景點，以增加就業機會，協助失業民眾度過難關。

立委陳玉珍向營建署長吳欣修表示，金門國家公園的年度預算僅2億多，扣除固定人事費後所剩無幾，無法維護既有環境景觀，遑論投入更多建設，若能針對與做為金門國家公園主軸的戰地文化、自然生態之連結性較弱或無涉的地方，評估檢討逐步縮減的可行性，或許可以減少鄉親的怨言。

陳玉珍並指出，新冠肺炎疫情重創地方產業經濟，政府展開各項紓困因應措施，其中原民會擬訂計畫，協助全國各部落進行部落景觀優化，同時優先雇用部落族人，不但可以優化景觀，也可以協助解決原住民就業問題。她建議金門國家公園也能規畫類似「一兼二顧」方案，以地區人力協助優化金門國家公園的景觀，同時也可紓解鄉親就業問題。

吳欣修署長則表示，相關建議將攜回研議，若有具體方案，將呈報行政院核定實施，也期待金門國家公園在地方鄉親的大力支持下，朝共榮共存的目標繼續前進。

另對陳玉珍在內政委員會多次質詢有關公共設施保留地遲不解編，引起鄉親關注的問題，吳欣修也表示，營建署已與金門縣政府聯繫，近期將針對長年畫入公共設施保留地，卻遲未解編的土地，進行公開閱覽程序後，再與地主溝通協商，研議以公有地交換的可行性，希望盡快解決這個老問題。

(中時 )