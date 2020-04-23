王惠美說，拍攝「阿美廚房」是希望藉由影片宣傳，讓大家看見彰化農民、青農與農會生產的優質產品。（吳建輝攝影）

王惠美表示，因為在防疫期間大家減少外出，希望透過精心拍攝的影片，將彰化優質的農產品介紹給大家。（吳建輝攝）

影片拍攝過程中，除了製作料理之外，也介紹各鄉鎮的優質蔬果。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情擴散，中央政府絞盡腦汁，祭出各種看得到吃不到紓困方案，讓百姓哀鴻遍野，各地方政府只能極力為民眾爭取其他紓困機會，彰化縣政府除了推出「彰化縣幸福圓夢貸款」來幫助中小企業等措施，縣長王惠美也親自拍攝農產行銷影片，來刺激買氣。

今天彰化縣長王惠美化身阿美師，與彰化明道大學餐旅系潘岱老師、埤頭鄉農會總幹事王宋民、北斗鎮農會總幹事張桂連以及芬園鄉農會總幹事黃翊愷，一起拍攝將各地特色農產入菜的「阿美廚房」，希望藉由影片宣傳，讓大家看見彰化農民、青農與農會生產的優質產品。

彰化縣長王惠美表示，會特別選擇用拍攝影片的方式，是因為在防疫期間大家減少外出，因此希望透過精心拍攝的影片，將彰化優質的農產品，製成好吃又營養的家常菜，讓大家在家中就能學習製作，希望能夠刺激彰化農產品的買氣。

王惠美說，吃要吃在地、吃當季，彰化有26個鄉鎮，每鄉鎮都有很棒的農特產品，今天先錄製3鄉鎮9料理，未來有機會也會一一來介紹，縣內所有鄉鎮的特色料理，也歡迎所有好朋友，一起購買彰化優鮮，當季當地的優質農產品。

(中時 )