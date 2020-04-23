週三(22日)，美國總統川普普在推特上告訴美國海軍「擊落並摧毀」任何騷擾美國在中東船隻的伊朗炮艦，黃金期貨價格得到額外提振。在川普發推文之後，金價加速上漲。美市盤中，現貨黃金加速上漲，刷新日高至1718.20美元/盎司，較日低高出40美元。

分析師稱，其他扶助金價的因素包括股市走強、美元走軟，以及金價在週二下跌後從支撐位反彈的能力。地緣政治緊張局勢的加劇往往會促使投資者購買黃金作為避險工具。

Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示：「最近金價飆升的原因是川普在推特上發了一條有關伊朗的消息。顯然，最近幾天，伊朗一直在與美國船隻玩貓捉老鼠的遊戲。川普基本上是下達了隨意開槍的命令。」

美聯社報導說，美國海軍上周的一段錄像顯示，在波斯灣北部靠近科威特的地方，伊朗小船逼近美國軍艦。伊朗革命衛隊表示，已將該國首顆軍用衛星送入軌道，引發了人們對該技術是否用於軍事目的的擔憂。

川普在推特上說：「我已經指示美國海軍擊落並摧毀任何和所有伊朗炮艇，如果他們在海上騷擾我們的船隻。」

川普在推特上說：「我已經指示美國海軍擊落並摧毀任何和所有伊朗炮艇，如果他們在海上騷擾我們的船隻。」圖／取材自川普推特

LaSalle Futures Group高級市場策略師Charlie Nedoss也評論稱，川普的推文提振了金價，金價週二已經經受了支撐位測試。此外，Nedoss指出，美元走軟，這往往有助於黃金，因為他們呈反向關係。

(中時電子報)